Английская Премьер-лига планирует усилить борьбу с незаконными трансляциями своих матчей.

В преддверии торгов, АПЛ инвестировала крупную сумму денег в свои юридические команды, стремясь ужесточить наказание за пиратство.

Предыдущий пакет Top Flight был продан примерно за £5 млрд на трехлетний период, а матчи показывались на ресурсах Sky Sports, TNT Sports и Amazon Prime. Следующие торги состоятся уже в конце года.

Недавно пять мужчин были приговорены к более чем 30 годам тюремного заключения в Честерфилдском королевском суде после того, как были пойманы на незаконном стриминге, предлагая дешевые просмотры матчей АПЛ. Мошенники заработали более £7 млн, продав больше 50 000 подписок.

«Мы не недооцениваем пиратов. Теперь они действуют более искусно. Всегда есть проблема с поиском людей из интернета.

Сначала нашей главной проблемой были пабы. Сейчас это изменилось. Пиратство превратилось из простой потоковой передачи в закрытые сетевые подписки. Теперь люди сидят дома и используют компьютеры.

Хочешь ли ты заниматься таким бизнесом, если получишь 10 или 11 лет тюрьмы?» - заявил генеральный юрисконсульт Премьер-лиги Кевин Пламб.

Отметим, что британский медиа-конгломерат Sky добился постановления Верховного суда, обязывающее провайдеров блокировать незаконные трансляции пиратов. При этом у самой АПЛ есть «Суперблок», удаливший более 600 тысяч незаконных потоков только за прошлый год.