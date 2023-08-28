Популярный британский певец Робби Уильямс перепел версию своего хита «Angels» в честь нового босса «Тоттенхэма» Энджа Постекоглу.

По руководством австралийца «Шпоры» не проиграли в своих первых трех играх Премьер-лиги.

В первом матче они сыграли вничью с «Брентфордом», а затем одержали победу со счетом 2:0 над «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

«Шпоры» продемонстрировали отличный футбол, которым болельщики могут наслаждаться, а работа Постекоглу стала глотком свежего воздуха.

Фанаты придумали для нового тренера песню на мотив хита Робби Уильямса. Сам певец, давний болельщик клуба, одобряет такой креатив.

Робби разместил видео, на котором исполняет свой хит:

«И несмотря на все это... мы играем так, как хотим... великий Эндж Постекоглу... прав я или нет».

«Вы можете оставить себе Почеттино, Конте, Моуринью и даже Кристиана Гросса. Потому что куда бы мы ни пошли… Я предпочитаю Большого Энджи».

Видео стало вирусным, и не терпится услышать, что скажет о нем Постекоглу, когда его спросят об этом на следующей пресс-конференции.