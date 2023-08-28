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📹Робби Уильямс исполнил свой переделанный хит о тренере «Тоттенхэма» Эндже Постекоглу – видео стало вирусным

Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
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Популярный британский певец Робби Уильямс перепел версию своего хита «Angels» в честь нового босса «Тоттенхэма» Энджа Постекоглу.

По руководством австралийца «Шпоры» не проиграли в своих первых трех играх Премьер-лиги.

В первом матче они сыграли вничью с «Брентфордом», а затем одержали победу со счетом 2:0 над «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

«Шпоры» продемонстрировали отличный футбол, которым болельщики могут наслаждаться, а работа Постекоглу стала глотком свежего воздуха.

Фанаты придумали для нового тренера песню на мотив хита Робби Уильямса. Сам певец, давний болельщик клуба, одобряет такой креатив.

Робби разместил видео, на котором исполняет свой хит:

«И несмотря на все это... мы играем так, как хотим... великий Эндж Постекоглу... прав я или нет».

«Вы можете оставить себе Почеттино, Конте, Моуринью и даже Кристиана Гросса. Потому что куда бы мы ни пошли… Я предпочитаю Большого Энджи».

Видео стало вирусным, и не терпится услышать, что скажет о нем Постекоглу, когда его спросят об этом на следующей пресс-конференции.

4 комментария

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garp
вот только сейчас заметил, что лицом Робби похож на актёра Епифанцева((
+3
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Timur_A
Всем известно, что Робби Вильямс болеет за Порт Вэйл, а не за Тоттенхэм
+2
0
+2
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Непристойное предложение
как он состарился( ему же всего 49
0
0
0
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Olenyuksi
Ответ Непристойное предложение
как он состарился( ему же всего 49
для большинства пользователей он дед уже, это для меня он пацан из Take That - Back for good...
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