Микель Артета «изгнал» семь игроков с тренировок первой команды.

Летом лондонцы много потратили, приобретя Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера за общую сумму более 200 млн фунтов стерлингов. Они также подписали вратаря Давида Райю на правах аренды с возможностью выкупа из «Брентфорда».

А вот с доходами у «Арсенала» пока сложнее. Гранит Джака был досрочно отправлен в леверкузенский «Байер», а вратарь Мэтт Тернер и Остон Трасти также покинули клуб на постоянной основе, но ни одна из сделок не была сильно прибыльной.

Несколько игроков, в числе которых нападающий Фоларин Балогун, были связаны с продажей в большие клубы. «Челси», «Фулхэм» и «Монако» входят в число заинтересованных в приобретении 21-летнего игрока, который оценивается «Арсеналом» в 40 млн фунтов стерлингов.

Балогун пропустил два первых матча «Арсенала» в этом сезоне из-за травмы, но в начале недели опубликовал фотографию, на которой видно, что он вернулся к тренировкам на клубной базе.

И пока Фоларин возвращается к полноценной физической форме, он, по сообщениям, стал одним из семи игроков, которые тренируются отдельно от первой группы.

Артета отстранил семь игроков от тренировок «Арсенала»

Балогун, Киран Тирни, Альберт Самби Локонга, Нуну Тавареш и Роб Холдинг тренировались отдельно от основной группы «Арсенала» в четверг, сообщает Коннор Хумм из Football Daily.

Также сообщается, что ни Николас Пепе, ни Седрик Соареш, которые провели вторую половину прошлого сезона в арендах, не тренировались ни с основной, ни с отдельной группой.

Однако интерес к ряду вышеупомянутых игроков не пропал.

По информации talkSPORT, «Брайтон» заинтересован в подписании Самби Локонги, который может стать заменой Мойсесу Кайседо.

Тавареша связывают с переходом в «Ноттингем Форест», а RMC Sport утверждает, что один из клубов Саудовской Профессиональной Лиги заинтересован в Пепе, который был рекордной покупкой «Арсенала» до прихода Райса.