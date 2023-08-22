Пеп Гвардиола перенес операцию на спине и пропустит предстоящие матчи «Манчестер Сити», ожидается, что тренер вернется к работе после окончания сентябрьского международного перерыва.

52-летний тренер «Манчестер Сити» уже некоторое время страдает от сильных болей в спине и решил вылететь в Барселону на экстренную операцию.

Операция прошла хорошо, но Гвардиоле понадобится отдых, прежде чем он сможет вернуться к работе. Эту информацию подтвердили и в клубе.

Помощник тренера Хуанма Лилло будет руководить командой до возвращения Пепа. Уже в эти выходные «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед» в Премьер-лиге.

Затем 2 сентября перед международным перерывом «Сити» примет «Фулхэм», игру, которую, скорее всего, тоже пропустит Гвардиола.

После перерыва в сборной 16 сентября «Манчестер Сити» отправится в «Вест Хэм», будем надеяться, что Пеп уже вернется к работе.