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Пеп Гвардиола перенес операцию и не будет присутствовать на ближайших матчах «Манчестер Сити»

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Пеп Гвардиола перенес операцию на спине и пропустит предстоящие матчи «Манчестер Сити», ожидается, что тренер вернется к работе после окончания сентябрьского международного перерыва.

52-летний тренер «Манчестер Сити» уже некоторое время страдает от сильных болей в спине и решил вылететь в Барселону на экстренную операцию.

Операция прошла хорошо, но Гвардиоле понадобится отдых, прежде чем он сможет вернуться к работе. Эту информацию подтвердили и в клубе.

Помощник тренера Хуанма Лилло будет руководить командой до возвращения Пепа. Уже в эти выходные «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед» в Премьер-лиге.

Затем 2 сентября перед международным перерывом «Сити» примет «Фулхэм», игру, которую, скорее всего, тоже пропустит Гвардиола.

После перерыва в сборной 16 сентября «Манчестер Сити» отправится в «Вест Хэм», будем надеяться, что Пеп уже вернется к работе.

5 комментариев

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& Co1366
Крепкого тебе здоровья Пеп 🚩
+3
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+3
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Всё знаю
Ну там такие игры , что всему тренерскому штабу можно отдохнуть, и результат все равно будет 100%
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deronda
Ну все, покер Хаалаанда в каждом матче
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Эксперимент
Без Пепа страшно играть
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Абдул Абакаев
здоровье гению шарлатану
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