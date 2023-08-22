Деклан Райс признался, что считает «Ман Сити» лучшей командой в мире.

«Сити» - лучшая команда в мире на данный момент, и их трудно остановить...

Прошло всего две игры, очевидно, что идет много разговоров о сумме трансфера и моей игре за «Арсенал».

Я хочу доказать, что люди ошибаются, показав им, что способен играть на высшем уровне. Мои ноги на земле. Я продолжу слушать критику, ведь она меня мотивирует показывать лучшую игру», - заявил Райс.