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«Их трудно остановить». Деклан Райс назвал лучшую команду мира. Болельщикам «Арсенала» лучше этого не слышать 😡

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Деклан Райс признался, что считает «Ман Сити» лучшей командой в мире.

«Сити» - лучшая команда в мире на данный момент, и их трудно остановить...

Прошло всего две игры, очевидно, что идет много разговоров о сумме трансфера и моей игре за «Арсенал».

Man City to rival Arsenal for Declan Rice with bid expected for West Ham star | talkSPORT

Я хочу доказать, что люди ошибаются, показав им, что способен играть на высшем уровне. Мои ноги на земле. Я продолжу слушать критику, ведь она меня мотивирует показывать лучшую игру», - заявил Райс.

3 комментария

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Михаил Цыганов 123
ну в общем то странно бы было если бы он назвал что-то кроме своей команды и команды выигравшей требл в прошлом сезоне и доминирующей в самой лучшей лиге мира
+4
-1
+3
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#SharkTeam
Правду говорит
+4
-2
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Artūras Grigas
"Трудно" , это не значит "невозможно". Да и без помощи продажных арбитров и ВАР - они - обычный середняк.
+1
-1
0
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