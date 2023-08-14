9 комментариев

Как менялась мечта Мойсеса Кайседо. За три года полузащитник признавался в любви трем клубам
Мечтать надо широко!
В последние дни вокруг Мойсеса Кайседо развернулась настоящая драма. «Ливерпуль» предложил за него рекордные £110 млн, но игрок предпочел «Челси», и тот смог перебить ставку мерсисайдцев, пообещав «Брайтону» £115 млн.
Неудивительно, что полузащитник предпочел «Стэмфорд Бридж» «Энфилду», ведь это было его мечтой. Клуб даже объявил о трансфере Мойсеса милым видео, демонстрирующим, что он давно болеет за «Челси»...
... а Кайседо высказался о трансфере так:
«Я счастлив из-за того, что перешел в «Челси»! Я рад оказаться в этом большом клубе. Мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» меня позвал. Я просто знал, что хочу подписать с ним контракт. Оказаться здесь – это воплощение мечты, не могу дождаться начала работы с командой».
Казалось бы, это прекрасная история об исполнении детской мечты. Однако есть в этой истории одно «но». За последние годы почти такими же словами Кайседо отзывался о двух других клубах, которые являются прямыми соперниками «синих».
Летом 2020 года полузащитник открыто заявлял о своем желании играть за «Манчестер Юнайтед» в интервью Futbol Sin Cassette:
«Я мечтаю играть за «Манчестер Юнайтед». Антонио Валенсия — пример для подражания. Благодаря своей силе и самоотверженности он смог достичь этого уровня. Это мотивирует меня продолжать усердно работать и делать правильные вещи».
В феврале 2023 года Кайседо получил предложение от «Арсенала», который, как утверждает его агент, тоже является мечтой полузащитника. Представитель Мойсеса Мануэль Сьерра сказал в интервью Marca90Ec:
«Мы получили предложение, и вы знаете, что у нас на столе. Мойсес говорит, что хочет сделать шаг вперед, потому что это мечта всей его жизни, что это возможность, которая может не повториться в жизни».
Оказывается, мечты легко сбываются, если откорректировать их в последний момент 😄
прочитал текст и не увидел ничего подобного. ну и по классике - откуда рейтинг +43 за 12 минут? вангую, к утру он таким и останется, только минусы долетят
Блог «Гаспачо», помимо того, что постит всякую муть кликбейтную, пользуется накрутками на каждый пост и вся эта чепуха обязательно вылезает на главную
Арсенал: Мечта не перейти в Арсенал, а двигаться вперёд.
Но это же спортс.