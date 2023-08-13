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🔥😡 «В Средневековье его бы сожгли на костре». Фанаты «Баварии» уверены, что Кейн проклят

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Поклонники «Баварии» насторожены трансфером Харри Кейна. Фанаты уверены, что англичанин принес в клуб «Проклятие Шпор».

Очевидной причиной тому стало разгромное поражение мюнхенцев в матче за Суперкубок против «РБ Лейпцига».

Кейн дебютировал за команду во втором тайме, заменив Матиса Теля. Однако «Баварии» это никак не помогло. Потрясающий хет-трик Дани Ольмо принес трофей Лейпцигу.

В соцсетях уже «прошлись» по англичанину, обвинив его во всех бедах.

💭 «Харри Кейн действительно принес проклятие бестрофейных шпор в «Баварию».

💭 «Кейн проклял еще и нас».

💭 «Возможно, это было проклятие Кейна, а не «Тоттенхэма».

💭 «Харри Кейн перенес проклятие шпор в «Баварию».

💭 «Черт, он действительно проклят. Шпоры могут взять квадрупл уже в этом году».

💭 «В Средневековье его бы сожгли на костре».

💭 «Боруссия» и теперь умудрится не выиграть?».

💭 «Верните его обратно!».

5 комментариев

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Lose Yourself
Точно Кейн виноват, ведь мячи пустили из-за него
+4
0
+4
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flash score
Проклятие пришло с туфлем
+1
0
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stpn1503
Виноват скорее тренер-мазохист
+1
0
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Ds13
Кейну и Тухелю в церковь бы сходить))
0
0
0
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dizverst
А Трухель чё, норм тренер, да?))
0
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