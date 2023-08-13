Поклонники «Баварии» насторожены трансфером Харри Кейна. Фанаты уверены, что англичанин принес в клуб «Проклятие Шпор».

Очевидной причиной тому стало разгромное поражение мюнхенцев в матче за Суперкубок против «РБ Лейпцига».

Кейн дебютировал за команду во втором тайме, заменив Матиса Теля. Однако «Баварии» это никак не помогло. Потрясающий хет-трик Дани Ольмо принес трофей Лейпцигу.

В соцсетях уже «прошлись» по англичанину, обвинив его во всех бедах.

💭 «Харри Кейн действительно принес проклятие бестрофейных шпор в «Баварию».

💭 «Кейн проклял еще и нас».

💭 «Возможно, это было проклятие Кейна, а не «Тоттенхэма».

💭 «Харри Кейн перенес проклятие шпор в «Баварию».

💭 «Черт, он действительно проклят. Шпоры могут взять квадрупл уже в этом году».

💭 «В Средневековье его бы сожгли на костре».

💭 «Боруссия» и теперь умудрится не выиграть?».

💭 «Верните его обратно!».