🔥😡 «В Средневековье его бы сожгли на костре». Фанаты «Баварии» уверены, что Кейн проклят
Поклонники «Баварии» насторожены трансфером Харри Кейна. Фанаты уверены, что англичанин принес в клуб «Проклятие Шпор».
Очевидной причиной тому стало разгромное поражение мюнхенцев в матче за Суперкубок против «РБ Лейпцига».
Кейн дебютировал за команду во втором тайме, заменив Матиса Теля. Однако «Баварии» это никак не помогло. Потрясающий хет-трик Дани Ольмо принес трофей Лейпцигу.
В соцсетях уже «прошлись» по англичанину, обвинив его во всех бедах.
💭 «Харри Кейн действительно принес проклятие бестрофейных шпор в «Баварию».
💭 «Кейн проклял еще и нас».
💭 «Возможно, это было проклятие Кейна, а не «Тоттенхэма».
💭 «Харри Кейн перенес проклятие шпор в «Баварию».
💭 «Черт, он действительно проклят. Шпоры могут взять квадрупл уже в этом году».
💭 «В Средневековье его бы сожгли на костре».
💭 «Боруссия» и теперь умудрится не выиграть?».
💭 «Верните его обратно!».
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