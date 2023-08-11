7 комментариев

Пеп стремится к идеалу.

Английская Премьер-лига только стартовала, а Пеп Гвардиола уже подарил нам новый мем. Форвард «Сити» Эрлинг Холанд мощно начал чемпионат, забив дубль уже в первом тайме, но испанец все равно не был доволен подопечным.

Пеп подбежал к норвежцу, стал что-то очень бурно ему высказывать, на что нападающий практически никак не реагировал. Тренер пытался привлечь внимание, дернув игрока за руку, но и это не сработало.

Оператор трансляции снимал все это и не сдался даже после того, как Гвардиола, который заметил, что разговор не приватный, одной рукой попытался отвести камеру от себя и Холанда.

Что конкретно высказывал Пеп игроку неизвестно, так как звук трансляции оставлял желать лучшего, но один из фотографов выловил Холанда и Гвардиолу уже после момента, попавшего на видео. На нем видно, как нападающий продолжает слушать лекцию.