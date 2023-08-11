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Гвардиола при всех отчитывал Холанда после дубля «Бернли». А потом заметил, что оператор все это снимает – и закипел

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Пеп стремится к идеалу.

Английская Премьер-лига только стартовала, а Пеп Гвардиола уже подарил нам новый мем. Форвард «Сити» Эрлинг Холанд мощно начал чемпионат, забив дубль уже в первом тайме, но испанец все равно не был доволен подопечным.

Пеп подбежал к норвежцу, стал что-то очень бурно ему высказывать, на что нападающий практически никак не реагировал. Тренер пытался привлечь внимание, дернув игрока за руку, но и это не сработало.

Оператор трансляции снимал все это и не сдался даже после того, как Гвардиола, который заметил, что разговор не приватный, одной рукой попытался отвести камеру от себя и Холанда.

Что конкретно высказывал Пеп игроку неизвестно, так как звук трансляции оставлял желать лучшего, но один из фотографов выловил Холанда и Гвардиолу уже после момента, попавшего на видео. На нем видно, как нападающий продолжает слушать лекцию.

7 комментариев

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Jazzzz
«А ну иди сюда, ######, мать твою! Ты кого хотел ########? Да я тебя сам ######!…»
+16
-3
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Данил
Негоже гордому викингу лысого пиренейского шарлатана думы внимать! (С) Старшая эдда
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Mirazhik
Видимо был повод. Пеп знает, что говорит.
+3
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Detsch Raumdeuter
Прикольно
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Personology Center
Холанд, Родри! Где ### голы!
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Mirazhik
Видимо был повод. Пеп знает, что говорит.
учитывая как провели прошлый сезон, с этим не поспоришь
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Синий туман
Забил дубль? Может быть сделал или оформил дубль, отметился дублем? Но уж никак не забил.
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