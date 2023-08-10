Как сообщает The Athletic, «Бавария» и «Тоттенхэм» пришли к соглашению о трансфере Харри Кейна.

Мюнхенцы выдвинули предложение, которое, как предполагается, превысило 100 млн евро, и «Тоттенхэм» принял его в среду.

Однако теперь решение о переходе остается за Кейном. 30-летний нападающий надеялся на прояснение ситуации перед первым матчем в сезоне против «Брентфорда» в воскресенье.

Кейну нравится работать под руководством нового главного тренера «шпор» Анже Постекоглу, и он склонялся к тому, чтобы остаться. Однако такое развитие событий может изменить его позицию.

Вероятно, «Тоттенхэм» отпускает Кейна потому, что Дэниелу Леви не удалось продлить с форврадом контракт, истекающий в 2024-м, и не он не хочет расставаться с игроком бесплатно.