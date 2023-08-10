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«Тоттенхэм» согласился отпустить Кейна в «Баварию». Сумма больше 100 млн евро, но все зависит от одной детали

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Как сообщает The Athletic, «Бавария» и «Тоттенхэм» пришли к соглашению о трансфере Харри Кейна.

Мюнхенцы выдвинули предложение, которое, как предполагается, превысило 100 млн евро, и «Тоттенхэм» принял его в среду.

Однако теперь решение о переходе остается за Кейном. 30-летний нападающий надеялся на прояснение ситуации перед первым матчем в сезоне против «Брентфорда» в воскресенье.

Кейну нравится работать под руководством нового главного тренера «шпор» Анже Постекоглу, и он склонялся к тому, чтобы остаться. Однако такое развитие событий может изменить его позицию.

Вероятно, «Тоттенхэм» отпускает Кейна потому, что Дэниелу Леви не удалось продлить с форврадом контракт, истекающий в 2024-м, и не он не хочет расставаться с игроком бесплатно.

Bayern reach agreement with Spurs to sign Harry Kane, deal hinges on one thing

3 комментария

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Temirbekovmun
Очень переживал за этого парня больше чем за свою девушку. Наконец то лучший форвард в мире играет в топ клубе.
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Temirbekovmun
Просто красотище, я на стопудово уверен что он будет сиять в Мюнхене. Тухель его выводит на новый уровень. Если дохлый Шупо наколотил за сезон 25+, то Кейн 40 на легке.
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brabus1970
он вроде уже давно дал своё добро Bayern.....по информации с этого приложения...
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