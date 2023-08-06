«Кристал Пэлас» − полторы минуты, «Сити» среди худших. Как долго клубы АПЛ празднуют голы?
Интересная статистика от The Athletic.
По данным британского издания The Athletic, «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона дольше других клубов АПЛ празднует забитые голы − 84,8 секунд.
Для того, чтобы разобраться, что значит «празднование гола», журналисты сделали уточнение: среднее время от момента того, как мяч оказался в воротах и как его ввела в игру пропустившая сторона.
Лондонские клубы − «Арсенал» и «Челси» − заняли соседние четвертую и пятую строку с показателем 81,5 и 81,4 секунд соответственно. А вот «Ливерпуль» и «Юнайтед» оказались в нижней части своеобразной таблицы − 75,5 и 75,3 секунды.
А вот «Тоттенхэм», «Сити» и «Ньюкасл» аж на 17 и 16 секунд быстрее возвращают мяч в игру, чем анти-лидер рейтинга «Пэлас». Скорее всего, это связано с тем, что эти клубы проповедуют более быстрый темп игры и не хотят его терять.
А вы как думаете, почему некоторые клубы так долго празднуют голы? Пишите в комментариях.
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