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«Кристал Пэлас» − полторы минуты, «Сити» среди худших. Как долго клубы АПЛ празднуют голы?

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Интересная статистика от The Athletic.

По данным британского издания The Athletic, «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона дольше других клубов АПЛ празднует забитые голы − 84,8 секунд.

Для того, чтобы разобраться, что значит «празднование гола», журналисты сделали уточнение: среднее время от момента того, как мяч оказался в воротах и как его ввела в игру пропустившая сторона.

Лондонские клубы − «Арсенал» и «Челси» − заняли соседние четвертую и пятую строку с показателем 81,5 и 81,4 секунд соответственно. А вот «Ливерпуль» и «Юнайтед» оказались в нижней части своеобразной таблицы − 75,5 и 75,3 секунды.

А вот «Тоттенхэм», «Сити» и «Ньюкасл» аж на 17 и 16 секунд быстрее возвращают мяч в игру, чем анти-лидер рейтинга «Пэлас». Скорее всего, это связано с тем, что эти клубы проповедуют более быстрый темп игры и не хотят его терять.

А вы как думаете, почему некоторые клубы так долго празднуют голы? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Какая-то фигня, а не статистика. Голы слишком редкое явление, чтоб на них реально время убить. А вот по затяжкам перед вводом мяча в игру, валяниям на газоне и т.п. Ньюкасл, например, в лидерах
+7
-1
+6
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Ответ goalq
Это всего лишь значит, что голы Сити реже проверяет вар
Где ты там увидел, что в это время входит проверка легитимности гола VAR?
+3
0
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