Интересная статистика от The Athletic.

По данным британского издания The Athletic, «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона дольше других клубов АПЛ празднует забитые голы − 84,8 секунд.

Для того, чтобы разобраться, что значит «празднование гола», журналисты сделали уточнение: среднее время от момента того, как мяч оказался в воротах и как его ввела в игру пропустившая сторона.

Лондонские клубы − «Арсенал» и «Челси» − заняли соседние четвертую и пятую строку с показателем 81,5 и 81,4 секунд соответственно. А вот «Ливерпуль» и «Юнайтед» оказались в нижней части своеобразной таблицы − 75,5 и 75,3 секунды.

А вот «Тоттенхэм», «Сити» и «Ньюкасл» аж на 17 и 16 секунд быстрее возвращают мяч в игру, чем анти-лидер рейтинга «Пэлас». Скорее всего, это связано с тем, что эти клубы проповедуют более быстрый темп игры и не хотят его терять.

А вы как думаете, почему некоторые клубы так долго празднуют голы? Пишите в комментариях.