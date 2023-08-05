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«Сосед»: Новичок «Ливерпуля» поздравил Гвардиола с переходом в «Ман Сити»

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Йошко Гвардиол стал новым игроком «Ман Сити». 

«Лейпциг» получил за хорвата 90 млн евро. Теперь Йошко – самый дорогой защитник в истории. В 2021 году «быки» купили игрока у загребского «Динамо» всего за 18 млн евро.

Этим летом «Лейпциг» отправил в Премьер-лигу не только Гвардиола. Нкунку перебрался в «Челси». А в «Ливерпуль» перешел Собослаи, который уже успел своей фамилией сломать мозг китмэну «красных».

Доминик поздравил своего экс-одноклубника с переходом в «Сити». Венгр написал в соцсетях: «Что за игрок. Поздравляю, брат (сосед)».

Забавно, что Собослаи выбрал немецкое слово spieler, чтобы поприветствовать Йошко в Англии. Сам хорват признался, что ему так и не покорился немецкий язык.

Парни могут встретиться на футбольном поле 25 ноября, когда «Сити» примет «Ливерпуль» в рамках 13-го тура АПЛ.

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