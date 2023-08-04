Необычный выбор.

Джейми Каррагер принял участие в записи подкаста The Scouse House, и в ходе беседы экс-защитника «Ливерпуля» спросили, на каких стадионах ему было страшнее всего играть на выезде, а где — более комфортно.

На удивление, самым приятным местом Каррагер назвал домашнюю арену принципиального соперника «красных». Однако дело оказалось скорее не в атмосфере, а в уровне команды:

«Очевидно, что мы классифицировали «Эвертон» как принципиального соперника наряду с «Челси», «Юнайтед» или «Арсеналом», но они никогда не были так хороши, как эти команды. Когда вы приходите на их территорию: пугающая атмосфера, как в матче на «Олд Траффорд», игроки высочайшего класса — там всегда трудно побеждать. У «Эвертона» тоже была такая атмосфера, это было дерби, но мы были лучше, чем они, и мы всегда это знали.

У нас был отличный послужной список с точки зрения побед. Я думаю о всех успехах «Ливерпуля» в 70-х и 80-х годах, но думаю, что под руководством Жерара Улье мы побеждали там четыре года подряд, что было рекордом. Не думаю, что даже команда Юргена Клоппа смогла сделать это.

У нас были отличные результаты против «Эвертона», я любил приезжать на «Гудисон». Отличная атмосфера».