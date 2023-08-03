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«Таких больше не делают». Фанаты в недоумении от странных ответов новичка «Сити» на первом интервью

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Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Футбол Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» ошеломлены ответами Йошко Гвардиола в его первом интервью после трансфера. 21-летний защитник, перешедший из «РБ Лейпциг» за 77 млн фунтов стерлингов, был очень востребован в футболе.

Однако ораторские способности Гвардиолы оказались не столь впечатляющими, как его футбольные навыки. В своем первом интервью в «Манчестер Сити» на вопрос о любимых фильмах или телепередачах Гвардиол ответил своеобразно: «У меня их нет. Нет, я их не смотрю, я их не смотрю».

А на вопрос о любимой еде хорват, слегка пожав плечами, ответил просто: «Курица». В конце этого увлекательного интервью Гвардиол рассказал о том, что местом его отдыха является его родная страна – Хорватия.

Одни фанаты говорили, что он самый скучный игрок на свете, другие отмечали его преданность футболу.

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«Наверное, самый скучный игрок, которого я видел 😂».

«Таких больше не делают».

«Это волнение или нервозность в его речи?».

«Посадите его в комнату с Джеком Грилишем».

«Этот парень был идеально создан для Пепа Гвардиолы, брат не смотрит фильмы и сериалы, он посвящает себя только футболу и тому, чтобы быть лучшим».

«Это было так неловко. Возможно, у команды соц сетей проблемы».

3 комментария

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Маме Грилиша стоит избегать Йошко)
+3
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+3
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Сейчас любая шутка, любой оригинальный ответ может оскорбить каких нибудь профессиональных жертв дискриминации. Вот спортсмены и осторожничают(Кроме Златана конечно)⚽️
+2
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Наверное, боялся сказать что-то не то
0
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