Этот вопрос надо решать.

Ранее на этой неделе Юрген Клопп отметил, что саудовские клубы могут нанести еще больший ущерб европейским клубам, поскольку их трансферное окно длится дольше, чем в топ лигах.

«Самое страшной, я думаю, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше», — сказал Клопп, призвав УЕФА и ФИФА найти решение.

И, оказывается, его опасения разделяет АПЛ. Согласно информации от Daily Mail, Премьер-лига намерена обратиться к ФИФА с просьбой сдвинуть сроки закрытия трансферного окна Саудовской Аравии, чтобы они соответствовали европейским дедлайнам.

Если ФИФА воспримет это обращение всерьез, то велика вероятность, что Саудовская Аравия пойдет навстречу, так как там заинтересованы в гармоничной работе с европейскими футбольными структурами.

Этим летом «Ливерпуль» серьезно пострадал от трансферной активности страны Ближнего Востока. Клуб покинули два игрока, которые должны были быть частью команды Клоппа в следующем сезоне: Фабиньо и Джордан Хендерсон сменили АПЛ на чемпионат Саудовской Аравии. А Роберто Фирмино, покинувший мерсисайдцев свободным агентом, стал игроком «Аль-Ахли».