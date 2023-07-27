Уже тогда умел презентовать себя.

Оказывается, Уэйн Руни всегда знал, что станет элитным футболистом. Об этом в подкасте Scouse House рассказал легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Форварду было всего 14 лет, когда он впервые столкнулся с защитником в одном из ночных клубов Ливерпуля. Уэйн сразу дал понять Джейми, кто он такой.

В разговоре Каррагер не только рассказал о первой встрече с Руни, но еще включил его в свою символическую сборную и вместе с Джеррардом назвал лучшим английским футболистом тридцатилетия.

«Честно говоря, я немного слышал о нем, но он сам представился мне. Это было в ночном клубе State. Мне, наверное, было около 20 лет, а ему − около 14! Он подошел ко мне. Он был довольно забавен, ведь сказал: «Я Руни, берегись меня».

«Точную фразу не вспомню, но что-то в этом роде. Он уже тогда был типичным озорником, но также он был типичным скаузером − всегда впереди, любил себя. А почему бы и нет, когда у тебя есть такие способности?»

По тому, как сложилась карьера Руни, он был прав: красиво предупредил Каррагера о том, что скоро он будет разрывать на поле.

В 2002 году Уэйн Руни дебютировал за «Эвертон» в возрасте 16 лет. Незадолго до 17-летия он забил на последней минуте «Арсеналу», прервав их 30-матчевую беспроигрышную серию. Летом 2004 года его за 25 млн фунтов выкупил «Юнайтед».

За 13 лет на «Олд Траффорд» воспитанник «Эвертона» выиграл пять титулов АПЛ, Лигу чемпионов, три Кубка Лиги, Кубок Англии, Лигу Европы и другие трофеи. Он стал абсолютным рекордсменом «МЮ» с 253 голами.

Сейчас Уэйн тренирует в МЛС команду «Ди Си Юнайтед», которая ведет борьбу за место в плей-офф Восточной конференции.