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«Манчестер Сити» одобрили проект реконструкции стадиона: вместимость увеличится почти на 10 тысяч мест, общая стоимость - 300 миллионов фунтов

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Стадион станет похож на космический корабль.

Реконструкция стадиона, которая увеличит его вместимость почти до 62 000 мест и создаст новую фан-зону, было единогласно одобрено городского совета Манчестера.

Планы по расширению северной трибуны включают строительство отеля на 400 мест, телестудии и аттракциона для прогулок на крыше, а также фан-зоны вместимостью до 3000 человек. По предварительным оценкам, проект будет приносить дополнительные 70 миллионов фунтов стерлингов и в бюджет Манчестера каждый год и приведет к созданию 1795 новых рабочих мест.

Согласно планам, вместимость северной трибуны будет увеличена на 7 900 мест, в результате чего общая вместимость составит 61 968 человек. Нынешний клубный магазин будет снесен, будет построено восьмиэтажное здание с новым магазином, кассой и музеем.

Верхние этажи будут использоваться в качестве офисов для малого бизнеса и стартапов. Также будет построен девятиэтажный отель с 390 номерами и 10 апартаментами.

Ожидается, что работы начнутся в ноябре 2023 года, а завершение намечено на август 2025 года.

6 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Dm Kznts
а смысл? он же всё равно наполовину пустой был ))
95% стадион заполнится. 5% по вашему половина?
+2
0
+2
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ман сити фейк
Ответ Дядя Тима
Эх а кто то до сих пор своего стадиона не имеет (и приходится делить сан сиро ,олимпийский стадион ) а шейхи спокойно могут реконструировать свой и без этого свеженький стадион
Насколько я знаю шейхи не владельцы этого стадиона
+1
0
+1
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Дядя Тима
Эх а кто то до сих пор своего стадиона не имеет (и приходится делить сан сиро ,олимпийский стадион ) а шейхи спокойно могут реконструировать свой и без этого свеженький стадион
0
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*Император*
Очень красиво выглядит сверху!
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