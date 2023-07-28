Стадион станет похож на космический корабль.

Реконструкция стадиона, которая увеличит его вместимость почти до 62 000 мест и создаст новую фан-зону, было единогласно одобрено городского совета Манчестера.

Планы по расширению северной трибуны включают строительство отеля на 400 мест, телестудии и аттракциона для прогулок на крыше, а также фан-зоны вместимостью до 3000 человек. По предварительным оценкам, проект будет приносить дополнительные 70 миллионов фунтов стерлингов и в бюджет Манчестера каждый год и приведет к созданию 1795 новых рабочих мест.

Согласно планам, вместимость северной трибуны будет увеличена на 7 900 мест, в результате чего общая вместимость составит 61 968 человек. Нынешний клубный магазин будет снесен, будет построено восьмиэтажное здание с новым магазином, кассой и музеем.

Верхние этажи будут использоваться в качестве офисов для малого бизнеса и стартапов. Также будет построен девятиэтажный отель с 390 номерами и 10 апартаментами.

Ожидается, что работы начнутся в ноябре 2023 года, а завершение намечено на август 2025 года.