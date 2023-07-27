Зато выиграли 2 предсезонных кубка.

В среду команда Энджа Постекоглу обыграла со счетом 5:1 команду сингапурской Премьер-лиги «Лайон Сити Сейлорс» и взяла трофей Tiger Cup, разумеется в матче отличился и Харри Кейн. на церемонии награждения он выглядел весьма довольным, но покинул ее первым.

Это не первый предсезонный турнир, выигранный «шпорами» в эпоху Кейна - в 2019 году по пенлаьти обыграли в финале «Баварию» и взяли Audi Cup.

Кейн в «Тоттенхэме» с 2011 года, несколько раз игрок уходил в аренду, поэтому посчитаем 8 полных сезонов. За это время клуб не выиграл ни одного официального трофея - только межсезонные, о которых сказано выше.

«За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал?» Это слова ни Кейна, а Антонио Конте, а вот самому Кейну явно стоит пойти на уступки в переговорах с «Баварией».