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До нового сезона АПЛ 2 недели: вот как английские фанаты представляют борьбу за титул по правилам рестлинга🤼‍♂️

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Эрлинг Холанд против Салаха и Клоппа.

«Сити» и «Ливерпуль» остаются главными фаворитами АПЛ в новом сезоне, но «МЮ», «Арсенал» и наверняка воспрянувший «Челси» окажут им достойное сопротивление.

Впрочем, пока до старта сезоне еще 2 недели английский фанаты развлекаются в TikTok - борьба Салах и Клоппа против одинокого, но очень внушительного Холланда - весьма уморительное зрелище.

2 комментария

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