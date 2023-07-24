Эрлинг Холанд против Салаха и Клоппа.

«Сити» и «Ливерпуль» остаются главными фаворитами АПЛ в новом сезоне, но «МЮ», «Арсенал» и наверняка воспрянувший «Челси» окажут им достойное сопротивление.

Впрочем, пока до старта сезоне еще 2 недели английский фанаты развлекаются в TikTok - борьба Салах и Клоппа против одинокого, но очень внушительного Холланда - весьма уморительное зрелище.