7 комментариев

На английских трибунах такого давно уже не увидишь.

Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона - в воскресенье «МЮ» победил «Арсенал», причем дважды. Сначала «дьяволы» обыграли «канониров» в основное время 2:0, а затем выиграли и серию пенальти.

На трибунах же было намного горячее, чем на поле - там что-то не поделили болельщики команд и решили выяснить отношения в кулачном бою.