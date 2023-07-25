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Жесть из США😱😱😱 Во время товарищеского матча «Арсенала» и «МЮ» на трибунах разразилась настоящая английская битва болельщиков

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На английских трибунах такого давно уже не увидишь.

Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона - в воскресенье «МЮ» победил «Арсенал», причем дважды. Сначала «дьяволы» обыграли «канониров» в основное время 2:0, а затем выиграли и серию пенальти.

На трибунах же было намного горячее, чем на поле - там что-то не поделили болельщики команд и решили выяснить отношения в кулачном бою.

7 комментариев

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vinylovich100
Да там скорее просто по пьяни заруба, потому что бьют друг-друга невзирая на майки.
+2
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+2
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Neron
Нормально так зарубились, по взрослому!))
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andplak
дикарис...
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Сергей MiKi3iP
А в кулачном бою победили канониры)
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evgeny0667
Просто у пендосов нету фанайди
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Bego Yusupov
Ответ Foma T
МЮшники люлей получили)
хааххахахаха а ты прям в этом уверен
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