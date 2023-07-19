Известный британский трансферный инсайдер Дхармеш Шет рассказал Sky Sports, почему Деклан Райс предпочел «Арсенал», а не «Манчестер Сити».

«Я уверен, что Микель Артета сыграл огромную роль в трансфере Деклана Райса. Переговоры - это очень сложный и деликатный вопрос.

С самого начала казалось, что Райс предпочтет пойти в «Арсенал», и это было подчеркнуто, когда на радаре появился «Манчестер Сити». Все предполагали, что футболист выберет команду Пепа.

На Райса произвел впечатление проект Артеты, как и сам Микель. Именно это стало ключом к трансферу игрока. Деклан видел мощь «Арсенала» в прошлом сезоне, а канониры пообещали не удерживать его в случае хорошего предложения.

Способен ли «Ман Сити» гарантировать ему место в основном составе? «Арсенал» оформил трансферный рекорд ради него. Они готовы строить команду вокруг него», - заявил Шет.

Напомним, что переход Райса обошелся канонирам в £105 млн.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» также интересовались 24-летним полузащитником, но только «Арсенал» был готов удовлетворить финансовые запросы «Вест Хэма».