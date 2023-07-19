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🗣 «Микель Артета сыграл огромную роль в трансфере Деклана». Британский инсайдер знает, почему Райс выбрал «Арсенал», а не «Сити»

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Известный британский трансферный инсайдер Дхармеш Шет рассказал Sky Sports, почему Деклан Райс предпочел «Арсенал», а не «Манчестер Сити».

«Я уверен, что Микель Артета сыграл огромную роль в трансфере Деклана Райса. Переговоры - это очень сложный и деликатный вопрос.

С самого начала казалось, что Райс предпочтет пойти в «Арсенал», и это было подчеркнуто, когда на радаре появился «Манчестер Сити». Все предполагали, что футболист выберет команду Пепа.

Declan Rice 'makes transfer decision' as Man City prepare to enter race with Arsenal but £100m ace may not have a choice | The Sun

На Райса произвел впечатление проект Артеты, как и сам Микель. Именно это стало ключом к трансферу игрока. Деклан видел мощь «Арсенала» в прошлом сезоне, а канониры пообещали не удерживать его в случае хорошего предложения.

Способен ли «Ман Сити» гарантировать ему место в основном составе? «Арсенал» оформил трансферный рекорд ради него. Они готовы строить команду вокруг него», - заявил Шет.

Напомним, что переход Райса обошелся канонирам в £105 млн.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» также интересовались 24-летним полузащитником, но только «Арсенал» был готов удовлетворить финансовые запросы «Вест Хэма».

1 комментарий

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ман сити фейк
Ему даже менять место жительство не пришлось
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