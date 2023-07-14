В честь выхода EA FC 24, преемницы FIFA 23, в Амстердаме состоялся товарищеский турнир, на который был приглашен хедлайнер игры Эрлинг Холанд. Норвежец сыграл против самого популярного футбольного тиктокера Receba.

Холанд одержал убедительную победу со счетом 7:2, причем уже в первом тайме его преимущество было 5:0. Эрлинг играл за «Манчестер Сити», а Ресеба - за «Пари Сен-Жермен».

За первые 30 минут Холанд уже забил два мяча. Теперь вы знаете, за какую команду играть против друга в новой фифе.