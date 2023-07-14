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За какую команду играть в новой фифе? Эрлинг Холанд помог с ответом – он вынес 7:2 самого популярного тиктокера

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

В честь выхода EA FC 24, преемницы FIFA 23, в Амстердаме состоялся товарищеский турнир, на который был приглашен хедлайнер игры Эрлинг Холанд. Норвежец сыграл против самого популярного футбольного тиктокера Receba.

Холанд одержал убедительную победу со счетом 7:2, причем уже в первом тайме его преимущество было 5:0. Эрлинг играл за «Манчестер Сити», а Ресеба - за «Пари Сен-Жермен».

За первые 30 минут Холанд уже забил два мяча. Теперь вы знаете, за какую команду играть против друга в новой фифе.

City Xtra on Twitter: "Erling Haaland beat @luvadepedreiro in one of the first matches on EA Sports FC 24 by a 7-2 scoreline, as per @geglobo. 🎮😎 https://t.co/z85FSDYbGP" / Twitter

1 комментарий

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Shadow1882
Впервые слышу о САМОМ популярном тиктокере, увы
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