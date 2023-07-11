Норвежец умеет выделиться из толпы.

Нападающий в прошедшем сезон первенствовал не только в бомбардирской гонке АПЛ - Холанд стал лучшим бомбардиром сезона в мире с 56 голами за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

Холанд занял абсолютное первое место по голам за клуб и сборную среди игроков топ-5 лиг в сезоне-2022/23. За «Манчестер Сити» и сборную Норвегии он забил 56 голов и опередив нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого 54 мяча.

Помимо яркой игры игры норвежец является обладателем не менее яркой внешности, которую вне поля он подчеркивает весьма экстравагантными нарядами, самые яркие из которых и попали в эту подборку.

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