В понедельник появился первый трейлер игры.

В ролике показали Холанда, Винисиуса, Пеле, Зидана, Бекхэма и других спортсменов и спортсменов, появившихся на обложке Ultimate-издания EA Sports FC 24 - именно так теперь будет называться привычная многим FIFA.

На обложке Ultimate-издания будет аж 30 футболистов и футболисток - включая звезд прошлых лет.

На обыкновенной же версии игры обложку украсит только Эрлинг Холанд.

Полноценный трейлер покажут 13 июля. Релиз EA Sports FC 24 – состоится, по слухам, 29 сентября.

Но уже в анонсирующем трейлере поклонники серии нашли первый баг. На этом кадре 163-сантиметровый Лоренцо Инсинье никак не отличается по росту от остальных игроков.

Да и лица некоторых игроков выглядят, мягко скажем спорно.

Анонсирующий трейлер менее чем за сутки собрал более миллиона просмотров, в комментариях игроки прощаются с FIFA.