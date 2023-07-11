Холанд на обложке, релиз 29 сентября, что еще известно о новом футбольном симуляторе, который заменит FIFA?
В понедельник появился первый трейлер игры.
В ролике показали Холанда, Винисиуса, Пеле, Зидана, Бекхэма и других спортсменов и спортсменов, появившихся на обложке Ultimate-издания EA Sports FC 24 - именно так теперь будет называться привычная многим FIFA.
На обложке Ultimate-издания будет аж 30 футболистов и футболисток - включая звезд прошлых лет.
На обыкновенной же версии игры обложку украсит только Эрлинг Холанд.
Полноценный трейлер покажут 13 июля. Релиз EA Sports FC 24 – состоится, по слухам, 29 сентября.
Но уже в анонсирующем трейлере поклонники серии нашли первый баг. На этом кадре 163-сантиметровый Лоренцо Инсинье никак не отличается по росту от остальных игроков.
Да и лица некоторых игроков выглядят, мягко скажем спорно.
Анонсирующий трейлер менее чем за сутки собрал более миллиона просмотров, в комментариях игроки прощаются с FIFA.
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