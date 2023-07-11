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Холанд на обложке, релиз 29 сентября, что еще известно о новом футбольном симуляторе, который заменит FIFA?

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В понедельник появился первый трейлер игры.

В ролике показали Холанда, Винисиуса, Пеле, Зидана, Бекхэма и других спортсменов и спортсменов, появившихся на обложке Ultimate-издания EA Sports FC 24 - именно так теперь будет называться привычная многим FIFA.

На обложке Ultimate-издания будет аж 30 футболистов и футболисток - включая звезд прошлых лет.

На обыкновенной же версии игры обложку украсит только Эрлинг Холанд.

Erling Haaland Set To Grace EA Sports FC 24 Cover

Полноценный трейлер покажут 13 июля. Релиз EA Sports FC 24 – состоится, по слухам, 29 сентября.

Но уже в анонсирующем трейлере поклонники серии нашли первый баг. На этом кадре 163-сантиметровый Лоренцо Инсинье никак не отличается по росту от остальных игроков.

Да и лица некоторых игроков выглядят, мягко скажем спорно.

Анонсирующий трейлер менее чем за сутки собрал более миллиона просмотров, в комментариях игроки прощаются с FIFA.

2 комментария

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Джон Норман
Чисто визуально как то не очень
+2
0
+2
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лица ном.как в фифе05,а в каждой стране будет на обложке свой топ игрок.но не холан
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