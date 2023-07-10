In English, please
Блог

Холанд будет лицом обложки EA Sports FC 24: инсайдеры уже знают, как она будет выглядеть🔥🔥🔥

Клубы Клубы
FIFA FIFA
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Ждем релиз в сентябре.

Появившуюся ранее информацию подтвердил известный инсайдер под ником Billbil-kun совместно с французским сайтом Dealabs.

Отмечается, что нападающий «Манчестер Сити» будет только на обложке стандартного издания игры.

На обложке издания Ultimate норвежец будет находиться в числе 30 других футболистов.

5 июля появилась информация о том, что EA Sports FC выйдет 29 сентября. Вот возможный вид обложки новой игры.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Махмуд Ильясов
Топчик ✅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий