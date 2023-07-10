Ждем релиз в сентябре.

Появившуюся ранее информацию подтвердил известный инсайдер под ником Billbil-kun совместно с французским сайтом Dealabs.

Отмечается, что нападающий «Манчестер Сити» будет только на обложке стандартного издания игры.

На обложке издания Ultimate норвежец будет находиться в числе 30 других футболистов.

5 июля появилась информация о том, что EA Sports FC выйдет 29 сентября. Вот возможный вид обложки новой игры.