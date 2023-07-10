Холанд будет лицом обложки EA Sports FC 24: инсайдеры уже знают, как она будет выглядеть🔥🔥🔥
Ждем релиз в сентябре.
Появившуюся ранее информацию подтвердил известный инсайдер под ником Billbil-kun совместно с французским сайтом Dealabs.
Отмечается, что нападающий «Манчестер Сити» будет только на обложке стандартного издания игры.
На обложке издания Ultimate норвежец будет находиться в числе 30 других футболистов.
5 июля появилась информация о том, что EA Sports FC выйдет 29 сентября. Вот возможный вид обложки новой игры.
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