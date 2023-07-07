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Очень важен для команды. Трогательный поступок Артеты во время подписания контракта Салибы – фанаты в восторге

Вильям Салиба Вильям Салиба
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Вильям Салиба подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом», по которому он останется в клубе как минимум до 2027 года.

Французский защитник – ключевой защитник в системе Микеля Артеты, он провел выдающийся сезон-2022/23 и помог лондонцам поучаствовать в чемпионской гонке.

Во время подписания контракта Артета подошел к игроку и обнял его. Фанаты «Арсенала» остались в восторге.

«Это так трогательно, ведь не так давно он потерял обоих родителей».

«Способность Артеты общаться с игроками недооценена...»

«Не думаю, что какой-либо тренер настолько близок к своим игрокам».

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