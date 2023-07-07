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Стало известно, кто будет на обложке новой версии FIFA - EA Sports FC 24: это не Мбаппе и даже не Месси🔥🔥🔥

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Новый футбольный симулятор выйдет 29 сентября.

С этого года симулятор от EA Sports сменит название, вместо привычной «фифы» игра будет называться EA Sports Football Club или сокращенно EA Sports FC, недавно был показан логотип новой серии.

Инсайдер назвал футбольную звезду обложки EA Sports FC 24 - фото 1

Ожидается, что новый симулятор будет официально анонсирован 13 июля, а в продажу поступит 29 сентября - цены будут начинаться от 60 долларов за копию. Стоит отметить, что игра выйдет без привычных комментариев на русском языке в исполнении Константина Генича и Георгия Черданцева.

А на обложке игры появится лучший бомбардир прошлого сезона в АПЛ Эрлинг Холанд.

8 комментариев

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Iceman
Неправильно

Перечитал новости на разных сайтах, в том числе и на первоисточнике
13 июля он будет только анонсирован.
Сама игра выйдет 29 сентября
+8
-1
+7
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cektor
ну хоть не Винисиус
+2
0
+2
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Schiaff1no
Ответ Yeti_17
Измененное название - это все планируемые обновления? Или будет что-нибудь ещё?
Женщин можно будет ставить в команды с мужчинами в онлайн-режимах! МЖМ в атаке звучит перспективно
+1
0
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Yeti_17
Измененное название - это все планируемые обновления? Или будет что-нибудь ещё?
0
0
0
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Cearvm
Откуда вы такую инфу фантастическую берете? Не знаю, кто будет на обложке, но игра точно выйдет только осенью.
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Александр Опёнышев
А с чего бы там Месси быть вообще
+1
-1
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Алексей Федоров
Автор
Ответ Iceman
Неправильно Перечитал новости на разных сайтах, в том числе и на первоисточнике 13 июля он будет только анонсирован. Сама игра выйдет 29 сентября
спасибо за уточнение, добавил информацию.
0
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