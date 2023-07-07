8 комментариев

Новый футбольный симулятор выйдет 29 сентября.

С этого года симулятор от EA Sports сменит название, вместо привычной «фифы» игра будет называться EA Sports Football Club или сокращенно EA Sports FC, недавно был показан логотип новой серии.

Ожидается, что новый симулятор будет официально анонсирован 13 июля, а в продажу поступит 29 сентября - цены будут начинаться от 60 долларов за копию. Стоит отметить, что игра выйдет без привычных комментариев на русском языке в исполнении Константина Генича и Георгия Черданцева.

А на обложке игры появится лучший бомбардир прошлого сезона в АПЛ Эрлинг Холанд.