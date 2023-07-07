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🎥Джек Грилиш продолжает отрываться: на этот раз за диджейским пультом

Джек Грилиш Джек Грилиш
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Джек Грилиш наслаждается долгожданным отпуском за диджейским пультом на Ибице.

Грилиш заработал репутацию безбашенного парня своими выходками после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов над миланским «Интером».

27-летнего Грилиша я можно было увидеть нетрезвым на параде «Сити», и многие болельщики оценили его естественную реакцию и желание отпраздновать успех команды, хотя некоторые и раскритиковали поведение футболиста.

«Конечно, я знаю, что некоторым людям было что сказать по поводу моего празднования, но вы должны помнить, что праздновала вся команда, а не только я», — сказал Грилиш в интервью Channel 4 после победы Англии над Северной Македонией со счетом 7:0.

«Было несколько видео со мной, но я вернулся к предсезонке 11 июля, а сейчас 19 июня. Я играю уже почти 12 месяцев, так что дайте нам передышку, я просто получаю удовольствие», — добавил он.

Теперь Грилиш снова вернулся в праздничный режим и был замечен за диджеингом вместе с австралийским музыкальным продюсером Фишером на Ибице. Англичанин явно весело проводит время.

3 комментария

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KVENTIN
Ясно, с футболом всё. Здравствуй, новый мир!
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+2
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Voronator
Теперь все картинки и видео будут из ВК?
0
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