Джек Грилиш наслаждается долгожданным отпуском за диджейским пультом на Ибице.

Грилиш заработал репутацию безбашенного парня своими выходками после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов над миланским «Интером».

27-летнего Грилиша я можно было увидеть нетрезвым на параде «Сити», и многие болельщики оценили его естественную реакцию и желание отпраздновать успех команды, хотя некоторые и раскритиковали поведение футболиста.

«Конечно, я знаю, что некоторым людям было что сказать по поводу моего празднования, но вы должны помнить, что праздновала вся команда, а не только я», — сказал Грилиш в интервью Channel 4 после победы Англии над Северной Македонией со счетом 7:0.

«Было несколько видео со мной, но я вернулся к предсезонке 11 июля, а сейчас 19 июня. Я играю уже почти 12 месяцев, так что дайте нам передышку, я просто получаю удовольствие», — добавил он.

Теперь Грилиш снова вернулся в праздничный режим и был замечен за диджеингом вместе с австралийским музыкальным продюсером Фишером на Ибице. Англичанин явно весело проводит время.