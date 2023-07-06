Болельщики «Арсенала» впервые увидели собаку на тренировочной базе после того, как клуб опубликовал кадры с Габриэлем Мартинелли и Победой возле лондонского Колни.

Тренер «Арсенала» Микель Артета завел шоколадного лабрадора в прошлом сезоне, решив, что ласка собаки может успокаивать, снижать уровень стресса и улучшать общее настроение.

Победа присутствовала при подписании контракта с Аароном Рэмсдейлом в мае, The Times, сообщает, что у нее есть основной опекун, который присматривает за ней вдали от лондонского тренировочного центра Колни.

В преддверии кампании 2023/24 годов о собаке наконец-то рассказали фанатам в социальных сетях, а «Арсенал» опубликовал кадры объятий Мартинелли и Победы.

Вот как болельщики в социальных сетях отреагировали на клип.

💭«Честно говоря, это одна из лучших идей Артеты. В ней так много смысла».

💭«Они назвали собаку ПОБЕДОЙ, потому что думали, что выиграют лигу, я плачу».

💭«Артета использует собаку по кличке Победа для мотивации своего клуба — это пик психологии».

💭«Мне не нравится «Арсенал», но это лучшая идея, которую я когда-либо видел от футбольного клуба. Я бы умер за эту собачку».