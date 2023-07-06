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До старта АПЛ месяц: выбираем лучшую полузащиту лиги с учетом последних трансферов🔥🔥🔥

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Нас ждет интереснейший сезон!

«Арсенал».

Уход Джаки наверняка к лучшему - «канониры» приобрели двух топовых полузащитников и явно готовы повторить прошлогоднюю погоню за титулом, но уже с другой концовкой.

«Ньюкасл»

«Сороки» приобрели одного из самых перспективных опорников мира, который должен был стать легендой «Милана» и «новым Пирло». Но достаточно ли это будет для борьбы на двух фронтах - в АПЛ и ЛЧ?

«Манчестер Сити»

«Сити» приобрели у «Челси» Ковачича на замену Гюндогану и не стали бороться с «Арсеналом» за Райса - «горожане» пока очень пассивны на рынке, но даже без новых трансферов линия выглядит одной из сильнейших в лиге.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не стал тратить все свои деньши на Беллингема и решил обновить полузащиту более глобально. По именам и суммам все звучит хорошо, но будет ли работать на поле? Игра «Ливерпуля» в новом сезоне с возможным Трентом в центре поля - одна из главных интриг.

«МЮ»

«Юнайтед» приобретя Маунта, возможно, сорвал джек-пот - в команду пришел лучший игрок «Челси» последних нескольких сезонов. Полузащита «дьяволов» выглядит устрашающе.

Итак, у кого же лучшая полузащита в АПЛ? Ответы оставляйте в комментариях.

9 комментариев

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Дмитрий Кораблев
Нужно смотреть на совокупность - и если у Арсенала нет нападающих то забивать будет Райс? Баланс МС выше всех (просто два состава было и сейчас еще не вечер и можно посмотреть на Гвардиола условно) - и МЮ тоже без форварда и вратаря ))). Ливерпуль самая спорная команда - ну выжил из них все Клопп и резко сдал Дейк. Ньюкасл может спокойно еще пару игроков взять в ротацию и ждать пока МС начнет сдавать (есть тактика и тренер).
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Артур Ганненко
Поправьте в тексте про Ньюкасл. Про опорника там слово пропущено.
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tverd1
Ответ Дмитрий Кораблев
Нужно смотреть на совокупность - и если у Арсенала нет нападающих то забивать будет Райс? Баланс МС выше всех (просто два состава было и сейчас еще не вечер и можно посмотреть на Гвардиола условно) - и МЮ тоже без форварда и вратаря ))). Ливерпуль самая спорная команда - ну выжил из них все Клопп и резко сдал Дейк. Ньюкасл может спокойно еще пару игроков взять в ротацию и ждать пока МС начнет сдавать (есть тактика и тренер).
Верно подмечено. Только про Арсенал не Райс, а Хавертц. Была у него такая опция в Челси.
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romaroman26
мю естественно, самая сбалансированная и креативная
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liv6
по именам, без вопросов, МЮ. на поле только сезон покажет
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BillShen
MC по-прежнему номер 1. Родри и Де Брёйне - звезды, а Ковачич - недооцененный игрок, которого раскроет Гвардиола.
Челси вообще нет, видимо потому что никто совсем не понимает как они будут играть и кем)
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Донат Голицин
А когда вообще тонали опорника играл он вроде классический бокс ту бокс
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Алексей Федоров
Автор
Ответ Артур Ганненко
Поправьте в тексте про Ньюкасл. Про опорника там слово пропущено.
спасибо!
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