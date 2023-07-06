9 комментариев

Нас ждет интереснейший сезон!

«Арсенал».

Уход Джаки наверняка к лучшему - «канониры» приобрели двух топовых полузащитников и явно готовы повторить прошлогоднюю погоню за титулом, но уже с другой концовкой.

«Ньюкасл»

«Сороки» приобрели одного из самых перспективных опорников мира, который должен был стать легендой «Милана» и «новым Пирло». Но достаточно ли это будет для борьбы на двух фронтах - в АПЛ и ЛЧ?

«Манчестер Сити»

«Сити» приобрели у «Челси» Ковачича на замену Гюндогану и не стали бороться с «Арсеналом» за Райса - «горожане» пока очень пассивны на рынке, но даже без новых трансферов линия выглядит одной из сильнейших в лиге.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не стал тратить все свои деньши на Беллингема и решил обновить полузащиту более глобально. По именам и суммам все звучит хорошо, но будет ли работать на поле? Игра «Ливерпуля» в новом сезоне с возможным Трентом в центре поля - одна из главных интриг.

«МЮ»

«Юнайтед» приобретя Маунта, возможно, сорвал джек-пот - в команду пришел лучший игрок «Челси» последних нескольких сезонов. Полузащита «дьяволов» выглядит устрашающе.

Итак, у кого же лучшая полузащита в АПЛ? Ответы оставляйте в комментариях.