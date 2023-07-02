Эрлинг Холанд продолжает наслаждаться летними каникулами, тусуется с дизайнером Томми Хилфигером и князем Монако.

Норвежец отлично провел сезон 2022/23, забил 52 гола и привел «Сити» историческому треблу. Сейчас Холанд наслаждается заслуженным отдыхом: 22-летний парень присоединится к влиятельным фигурам мира моды Томми Хилфигеру и Умару Камани на роскошной яхте и даже пообедал с князем Монако Альбером.

Холанд также провел время на Ибице, где он столкнулся с хорватской моделью Иваной Кноль.

Теперь норвежец отсчитывает дни до возвращения в «Сити». Команда Гвардиолы сыграет в Суперкубке Англии 6 августа, а через пять дней стартует АПЛ с матча против «Бернли».