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«Он умер для меня». Почеттино дал первое большое интервью и обидел болельщиков «Тоттенхэма»

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Обвиняют в неуважении к бывшему клубу.

В понедельник, 3 июля, Маурисио Почеттино провел первый официальный рабочий день в качестве главного тренера «Челси». Болельщики «синих» остались под впечатлением от его манеры поведения на тренировочной базе в Кобхэме.

Однако далеко не все были впечатлены первым большим интервью, которое он дал СМИ. Все дело в словах, которые были восприняты как оскорбление.

«Сказать «Челси» «да» было легко. Мы будет работать усердно, играть так, чтобы болельщики смогли наслаждаться футболом. Историй «Челси» такова: побеждать и быть на вершине. У нас не может быть взлетов и падений. За последние 10-12-15 лет «Челси» − величайшая команда Англии».

Последняя фраза про «величайшую команду Англии» попала точно в сердце болельщиков «Тоттенхэма», клуба, который Почеттино тренировал в прошлом.

💭 Какой грубый, неуважительный комментарий, косвенно направленный на фанатов, которые его обожают.

💭 После таких слов я его презираю.

💭 Он мог легко сказать «одна из лучших команд», но решил этого не делать.

💭 Он умер для меня.

💭 Надеюсь, он проиграет. Хватит уже говорить об этом парне. Давайте сосредоточимся на Биг Эндже (Постекоглу). Окажем ему поддержку, которую он заслуживает!

А как вы считаете, были ли слова Маурисио Почеттино неуважительными? Пишите в комментариях.

2 комментария

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David Avagyan
А что он должен был сказать что безтрофейный Тотенхем лучшая команда Англии за последние 15 лет?
+7
-1
+6
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ivanDz
Бред какой…
Кто вообще в здравом уме назовет ттх величайшим клубом в англии? Они преследуют иные цели. Топ 4 для них — предел мечтаний.
0
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0
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