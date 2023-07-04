Обвиняют в неуважении к бывшему клубу.

В понедельник, 3 июля, Маурисио Почеттино провел первый официальный рабочий день в качестве главного тренера «Челси». Болельщики «синих» остались под впечатлением от его манеры поведения на тренировочной базе в Кобхэме.

Однако далеко не все были впечатлены первым большим интервью, которое он дал СМИ. Все дело в словах, которые были восприняты как оскорбление.

«Сказать «Челси» «да» было легко. Мы будет работать усердно, играть так, чтобы болельщики смогли наслаждаться футболом. Историй «Челси» такова: побеждать и быть на вершине. У нас не может быть взлетов и падений. За последние 10-12-15 лет «Челси» − величайшая команда Англии».

Последняя фраза про «величайшую команду Англии» попала точно в сердце болельщиков «Тоттенхэма», клуба, который Почеттино тренировал в прошлом.

💭 Какой грубый, неуважительный комментарий, косвенно направленный на фанатов, которые его обожают.

💭 После таких слов я его презираю.

💭 Он мог легко сказать «одна из лучших команд», но решил этого не делать.

💭 Он умер для меня.

💭 Надеюсь, он проиграет. Хватит уже говорить об этом парне. Давайте сосредоточимся на Биг Эндже (Постекоглу). Окажем ему поддержку, которую он заслуживает!

А как вы считаете, были ли слова Маурисио Почеттино неуважительными? Пишите в комментариях.