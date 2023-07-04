Воссоединение старых друзей.

Доминик Собослаи рассказал, что успел поговорить с Эрлингом Холандом после завершения трансфера в «Ливерпуль». Звездный форвард «Сити», переехавший в Англию из Бундеслиги прошлым летом, дал полузащитнику совет по недвижимости.

«Красные» подтвердили переход Собослаи в воскресенье после того, как в пятницу они активировали его пункт о выкупе в размере 70 миллионов евро. Теперь экс-звезда «РБ Лейпциг» планирует свой переезд в Англию, и поэтому, прислушавшись к совету своего друга, выбирает дом в районе между Ливерпулем и Манчестером.

В беседе с венгерским изданием Nemzeti Sport Доминик сказал:

«Я узнал от [Эрлинга Холанда], что несколько игроков живут на полпути между Манчестером и Ливерпулем в тихом районе, где можно уединиться, и в понедельник я увижу, о чем он говорил, мне очень любопытно. И, конечно во время матчей «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», нам придется откладывать нашу дружбу в сторону. Играть друг против друга, безусловно, будет фантастическим опытом».

Собослаи и Холанд вместе играли за «РБ Зальцбург» в сезонах 18/19 и 19/20 и с тех пор являются близкими друзьями.