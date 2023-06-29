На прошлой неделе они поженились.

Ричард Киз работал комментатором АПЛ на Sky Sports до 2011 года, когда был вынужден уволиться из-за сексистского скандала - англичанин позволил себе неподобающие комментарии в адрес женщины-лайнсмене Сиан Мэсси-Эллис.

Без работы Киз не остался, отправившись в Катар и устроившись на комментаторскую работу в BeInsports.

Киз со своей бывшей женой Джулией (справа) и дочерью Джеммой (слева) на футбольном фестивале HMV Football Extravaganza в Лондоне в 2004 году.

В 2016 году Джулия после 36 лет брака подала на развод, обвинив мужа в неверности. К тому моменту Киз уже был знаком с подругой своей дочери Люси (на фото справа).

Ситуация осложняется тем, что на момент развода супруга Киза боролась с раком, обнаруженным у нее за 7 лет до этого, хотя сам Ричард иначе описывает ситуацию. «Я не знаю, почему наш брак так распался, но моя жена семь лет боролась с раком, прежде чем я ушел от нее, и семь лет у нее была ремиссия».

В 2018 году Ричард уже появлялся с Люси на людях.

Свадьба планировался еще до ковидных времен, но затем постоянно откладывалась. На прошлых выходных церемония все-таки состоялась.

Киз старше своей новой супруги на 31 год.