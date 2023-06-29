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66-летний экс-комментатор Sky бросил жену, боровшуюся с раком, ради 35-летней подруги своей дочери😱😱😱

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На прошлой неделе они поженились.

Richard Keys' wife Julia reveals how she discovered husband was seducing daughter's friend - Daily Record

Ричард Киз работал комментатором АПЛ на Sky Sports до 2011 года, когда был вынужден уволиться из-за сексистского скандала - англичанин позволил себе неподобающие комментарии в адрес женщины-лайнсмене Сиан Мэсси-Эллис.

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Без работы Киз не остался, отправившись в Катар и устроившись на комментаторскую работу в BeInsports.

Киз теперь является лицом каналов BeIN Sports на Ближнем Востоке.

Киз со своей бывшей женой Джулией (справа) и дочерью Джеммой (слева) на футбольном фестивале HMV Football Extravaganza в Лондоне в 2004 году.

Киз со своей бывшей женой Джулией (справа) и дочерью Джеммой (слева) на футбольном фестивале HMV Football Extravaganza в Лондоне в 2004 году.
Киз (в центре) на фото со своей бывшей женой Джулией (слева) и их дочерью Джеммой (справа)

В 2016 году Джулия после 36 лет брака подала на развод, обвинив мужа в неверности. К тому моменту Киз уже был знаком с подругой своей дочери Люси (на фото справа).

35-летняя Люси Роуз (справа) изображена с дочерью Ричарда Киза, 38-летней Джеммой, которая ранее была одной из ее лучших подруг, пока не выяснилось, что у нее отношения с отцом.

Ситуация осложняется тем, что на момент развода супруга Киза боролась с раком, обнаруженным у нее за 7 лет до этого, хотя сам Ричард иначе описывает ситуацию. «Я не знаю, почему наш брак так распался, но моя жена семь лет боролась с раком, прежде чем я ушел от нее, и семь лет у нее была ремиссия».

В 2018 году Ричард уже появлялся с Люси на людях.

Люси и Киз наблюдают за игрой Брайтон против Ковентри Сити на стадионе Амекс 17 февраля 2018 г.

Свадьба планировался еще до ковидных времен, но затем постоянно откладывалась. На прошлых выходных церемония все-таки состоялась.

66-летний Ричард Киз женился на 35-летней Люси Роуз, подруге его 38-летней дочери Джеммы, на церемонии в Кингсвир, Девон, в минувшие выходные.

Киз старше своей новой супруги на 31 год.

Люси демонстрирует свое тело на снимке, опубликованном в социальных сетях.
Люси (на недатированной фотографии в социальных сетях) была замечена с Кизом в пятизвездочном отеле в Лондоне на прошлой неделе.

3 комментария

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Rad0
Судя по всему, всё по любви. Счастья молодым.
+4
0
+4
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Bob_Stone
- Дорогая , а у тебя есть сексуальная Фантазия ?
- Да , ты умираешь и оставляешь мне 150 млн долларов в наследство 😀
+2
0
+2
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lightrip
Совет да ебовь!
0
0
0
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