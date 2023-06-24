Цифры впечатляют.

Фотография нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, стоящего на своей кухне, собрала значительно больше лайков, чем пост «Манчестер Сити» о завоевании легендарного требла.

Египетский нападающий успешно провел сезон, несмотря на общие сложности «красных»: Мо забил 30 голов, а также отдал 16 результативных передач в 51 игре. При этом звездный игрок умеет показывать хорошие цифры не только на поле, но и в соцсетях — 170,4 тысяч фанатов лайкнули домашний снимок футболиста.

Для «Сити» же сезон 22/23 прошел как нельзя лучше, ведь команда Пепа Гвардиолы смогла победить в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов и навсегда вписала себя в историю. «Горожане» стали вторым клубом в истории английского футбола, добившимся такого успеха.

В аккаунте клуба есть фотография, которую выложили сразу после того, как игроки подняли трофей Лиги чемпионов. Однако снимок, пожалуй, главного момента этого сезона все равно не смог по популярности догнать Салаха — триумф «горожан» набрал 140,2 тысяч лайков. Это на 30 тысяч меньше, чем у Мо, стоящего на кухне.

Фанатам такое расхождение в цифрах показалось уморительным:

💬 «Это просто золото».

💬 «Истинное величие».

💬 «Мо Салах, стоящий на кухне, получил больше лайков, чем «Ман Сити» празднующий требл 😂».

💬 «Если хотите поговорить серьезно, то обратите внимание на количество просмотров: 22 миллиона против 3.3. Разные уровни».

💬 «Просто это Мо Салах 🤷🏻‍♀️👑».