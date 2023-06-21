Юный фанат «Юнайтед» попросил Холанда о фотографии. Нападающий «Сити» не отказал, но сначала внес одно изменение 📸😏
Эрлинг не растерялся.
Куда бы не пошел нападающий «Сити» Холанд, он всегда окружен фанатами, и в Норвегии это происходит, возможно, даже чаще, чем в Англии.
Последнюю неделю игрок провел у себя на родине, участвуя вместе со сборной в квалификации на Евро-2024. В один из дней к нему на улице подошел мальчик в футболке «Юнайтед» с просьбой сфотографироваться.
Норвежец не стал отказывать юному фанату, но, так как позировать с парнишкой в форме главного соперника «Сити» было бы неправильно, он решил поступить оригинально.
После первой фотографии Холанд закрыл эмблему клуба на футболке и попросил друга мальчика сделать новый кадр. Закончив съемку, Эрлинг с улыбкой сказал фанату: «Купи себе новую футболку, друг».
Неудобная ситуация, но Эрлинг нашел способ выкрутиться.
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