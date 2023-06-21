In English, please
Блог

Юный фанат «Юнайтед» попросил Холанда о фотографии. Нападающий «Сити» не отказал, но сначала внес одно изменение 📸😏

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
болельщики болельщики
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Эрлинг не растерялся.

Куда бы не пошел нападающий «Сити» Холанд, он всегда окружен фанатами, и в Норвегии это происходит, возможно, даже чаще, чем в Англии.

Последнюю неделю игрок провел у себя на родине, участвуя вместе со сборной в квалификации на Евро-2024. В один из дней к нему на улице подошел мальчик в футболке «Юнайтед» с просьбой сфотографироваться.

Норвежец не стал отказывать юному фанату, но, так как позировать с парнишкой в форме главного соперника «Сити» было бы неправильно, он решил поступить оригинально.

После первой фотографии Холанд закрыл эмблему клуба на футболке и попросил друга мальчика сделать новый кадр. Закончив съемку, Эрлинг с улыбкой сказал фанату: «Купи себе новую футболку, друг».

Неудобная ситуация, но Эрлинг нашел способ выкрутиться.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Надо было еще усы наклеить, так бы вообще никто ничего не понял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий