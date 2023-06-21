Отправился на заработки в Саудовскую Аравию.

Нголо Канте, который оформил переход из «Челси» в саудовский «Аль-Иттихад», с прощальным письмом обратился к болельщикам.

«Моей мечтой было стать футболистом и попытаться выиграть трофеи, − сказал Канте официальном сайту «Челси». − Переход сюда стал для меня идеальным вариантом для достижения этой мечты.

В первый день, когда я пришел в «Челси», мне сразу сказали, что главная цель здесь − всегда что-то выигрывать. Всегда.

Мне это удалось, и я очень благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам «Челси» за то, что они помогли мне добиться этого. Последние несколько лет в этом клубе были для меня замечательными. И я надеюсь, что такое же чувство было и у фанатов».

По данным Фабрицио Романо, Канте подписал четырехлетний контракт с «Аль-Иттихадом», который принесет ему в общей сложности 100 млн евро.