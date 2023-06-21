7 комментариев

Не очень тонкий намек.

У полузащитника «Лидса» и лидера сборной США Тайлера Адамса журналист спросил, сможет ли когда-нибудь сборная США стать чемпионом мира? Ответ 24-летнего американца многих поразил.

«Если нам дадут пять пенальти на ЧМ, мы тоже станем чемпионами мира».

Отсылка понятна всем - речь о сборной Аргентины и Лионеле Месси. Аргентинец нанес пять ударов с одиннадцатиметровой отметки во время матчей ЧМ-2022.

Футболист, представлявший «ПСЖ», в игровое время забил с пенальти Саудовской Аравии на групповом этапе, Нидерландам в четвертьфинале, Хорватии в полуфинале и Франции в финале. Также Месси бил с точки в игре с Польшей, но голкипер Войчех Шченсны парировал удар.

Напомним, что «Лидс» не смог удержаться в АПЛ и в следующем сезоне вместе с Адамсом сыграет в Чемпионшипе.