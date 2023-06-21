In English, please
Блог

Капитан сборной США мощно поддел Месси на пресс-конференции: намекает на нечестно выигранный ЧМ?😳😳😳

Тайлер Адамс Тайлер Адамс
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Лидс Лидс
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Не очень тонкий намек.

У полузащитника «Лидса» и лидера сборной США Тайлера Адамса журналист спросил, сможет ли когда-нибудь сборная США стать чемпионом мира? Ответ 24-летнего американца многих поразил.

«Если нам дадут пять пенальти на ЧМ, мы тоже станем чемпионами мира».

Отсылка понятна всем - речь о сборной Аргентины и Лионеле Месси. Аргентинец нанес пять ударов с одиннадцатиметровой отметки во время матчей ЧМ-2022.

Футболист, представлявший «ПСЖ», в игровое время забил с пенальти Саудовской Аравии на групповом этапе, Нидерландам в четвертьфинале, Хорватии в полуфинале и Франции в финале. Также Месси бил с точки в игре с Польшей, но голкипер Войчех Шченсны парировал удар.

Напомним, что «Лидс» не смог удержаться в АПЛ и в следующем сезоне вместе с Адамсом сыграет в Чемпионшипе.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Но в финале вы получите два пенальти в свои ворота)
Но выиграть можно, купив Коло Муани, Комана, Тчуамени а до этого Ван Дейка.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Начнём с того, что пенальти Польше забит не был, матч СА проигран, остальные 3 ЖБ. Не говоря уже о том, что Аргентина большинство времени возила каждую сборную.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
если в финале против тебя назначат 2 пенальти, если соперник отыграется с 0-2 и 2-3 и ты все равно дожмешь, если ты будешь доминировать в финале как мин 100 мин из 120 , если ты будешь доминировать по игре все игры с первой до финала невзирая на соперника , если ты совершенно подавишь хорватскую и французкую полузащиту - ты определенно достоин быть чемпионом мира
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolayiiiii
Откуда они вылазят???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Никита Смолов
Начнём с того, что пенальти Польше забит не был, матч СА проигран, остальные 3 ЖБ. Не говоря уже о том, что Аргентина большинство времени возила каждую сборную.
Есть вообще сомнение что игрок сборной США такое сказал)
Хотелось бы от автора ссылку на видео этих слов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий