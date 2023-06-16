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У «Челси» новая проблема: АПЛ отказалась согласовать нового главного спонсора клуба😱😱😱

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Странное решение боссов английского футбола.

Премьер-лига не позволит «Челси» иметь Paramount в качестве спонсора по странной причине

Daily Mail сообщает, что Премьер-лига отказалась разрешить «Челси» использовать Paramount (американский сервис потокового вещания), в качестве спонсора в следующем сезоне.

Лига утверждает, что сделка «расстроит» других вещателей. Самое странное в этом то, что Paramount не транслирует футбол, поэтому они не конкурируют с трансляционными партнерами АПЛ.

Это решение вызвало недоумение в «Челси», который сейчас ведет переговоры с букмекерской компанией Stake.com о том, чтобы стать главным спонсором клуба.

Paramount недавно подписала контракт с миланским «Интером», и их логотип даже был на футболках в финале Лиги чемпионов.

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