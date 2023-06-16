Странное решение боссов английского футбола.

Daily Mail сообщает, что Премьер-лига отказалась разрешить «Челси» использовать Paramount (американский сервис потокового вещания), в качестве спонсора в следующем сезоне.

Лига утверждает, что сделка «расстроит» других вещателей. Самое странное в этом то, что Paramount не транслирует футбол, поэтому они не конкурируют с трансляционными партнерами АПЛ.

Это решение вызвало недоумение в «Челси», который сейчас ведет переговоры с букмекерской компанией Stake.com о том, чтобы стать главным спонсором клуба.

Paramount недавно подписала контракт с миланским «Интером», и их логотип даже был на футболках в финале Лиги чемпионов.