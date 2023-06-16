Некоторые встретятся друг с другом уже в первом туре.

У «Сити» встреча с «Нькаслом» во втором туре и с «Арсеналом» в 8-м, чемпион имеет шансы уйти в отрыв.

У «Арсенала» довольно сложный старт, а в 4-м туре игра с «МЮ».

Кроме матчей с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» у команды тен Хага весьма приятный календарь, можно забраться на вершину с первых туров.

«Ливерпуль» сразу едет в гости к «Челси», потом «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», команде Клоппа надо сразу играть на максимуме, чтобы избежать повторения прошлого сезона.

Календарь довольно простой, но каким будет «Челси» в новом сезоне - загадка.

«Тоттенхэм» впервые без еврокубков, да в стартовых турах АПЛ придется попотеть.

А вот «Ньюкаслу» предстоит возвращение в Лигу чемпионов, да и календарь на старте довольно суровый - «Сити» и «Ливерпуль» во 2-м и 3-м турах.