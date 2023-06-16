Опубликован календарь АПЛ на сезон 2023/24: у кого из лидеров самый сложный старт?
Некоторые встретятся друг с другом уже в первом туре.
У «Сити» встреча с «Нькаслом» во втором туре и с «Арсеналом» в 8-м, чемпион имеет шансы уйти в отрыв.
У «Арсенала» довольно сложный старт, а в 4-м туре игра с «МЮ».
Кроме матчей с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» у команды тен Хага весьма приятный календарь, можно забраться на вершину с первых туров.
«Ливерпуль» сразу едет в гости к «Челси», потом «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», команде Клоппа надо сразу играть на максимуме, чтобы избежать повторения прошлого сезона.
Календарь довольно простой, но каким будет «Челси» в новом сезоне - загадка.
«Тоттенхэм» впервые без еврокубков, да в стартовых турах АПЛ придется попотеть.
А вот «Ньюкаслу» предстоит возвращение в Лигу чемпионов, да и календарь на старте довольно суровый - «Сити» и «Ливерпуль» во 2-м и 3-м турах.
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