Ни о ком не забыл.

Весной Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии, и в честь этого достижения он подарил памятные подарки всем своим партнерам по сборной, чтобы отблагодарить за их вклад.

Нападающий «Тоттенхэма» в марте, выступая в матче квалификации Евро-2024, побил рекорд Уэйна Руни (53) по количеству голов за сборную. И с тех пор он задумал подарок для своих товарищей, без которых ему бы никогда это не удалось.

Как только игроки «Манчестер Сити» окончили празднование требла, и национальная команда в полном составе собралась на базе для подготовки к матчу против Мальты, Кейн презентовал тренерскому штабу и всем игрокам уникальный сувенир.

Все члены команды получили рамку с разбитой виниловой пластинкой, на которой написано «Харри Кейн — разрушитель рекордов». В «трек-листе» диска собраны все 54 гола Кейна за Англию.

В соцсетях Харри выразил свою благодарность всей команде:

«Я не смог бы побить рекорд сборной Англии по количеству голов без поддержки моих товарищей по команде и тренеров, которые помогали мне на этом пути. Этот подарок — огромная благодарность от меня всем тем, с кем я делил раздевалку с момента моего дебюта. Спасибо».

Учитывая, что Кейну пока 29 лет, и он в прекрасной форме, наверняка он еще значительно улучшит свой результат, и на долгие годы впишет себя в историю английского футбола.