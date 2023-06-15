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Пока все праздновали требл, Холанд снова ел. Эрлинг попросился в фургончик с мороженым и даже помог продавцу на раздаче 🥰🍦

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Как можно не любить этого парня?

Эрлинг Холанд вновь покоряет наши сердца своей человечностью — на этот раз норвежец начал помогать продавцу мороженого прямо во время празднования требла.

В понедельник «Сити» триумфально отметил победу в Лиге чемпионов и завоевание легендарного требла на улицах Манчестера. Парад получился громким, ярким, но в основном внимание было сосредоточено на Джеке Грилише, который определенно стал звездой выходных.

Холанд тоже смог отличился, но только в своем уникальном стиле.

Когда завершилась публичная часть парада, все игроки и персонал клуба отправились переодеться, чтобы потом продолжить праздник на закрытой площадке. Перед продолжением банкета Эрлинг снова облачился в фирменную шелковую пижаму, только на этот раз золотого цвета, как и полагается победителю.

По пути на праздник норвежец увидел фургончик с мороженым и не смог устоять. О том, что было дальше, BBC рассказал Эджаз Азам, к которому и подошел нападающий:

«Холанд попросил зайти в фургон, а потом мы вместе продавали людям слаши (густой замороженный напиток — прим). Это был мой самый лучший момент в жизни».

«На самом деле я только закончил 14-часовую смену. Он постучал в окно сразу после полуночи, и я сначала сказал, что закрыт, но когда я увидел, что это Холанд, заново завел двигатель.

Каждый мечтает попасть внутрь фургона с мороженым, и Холанд был так счастлив. Он постоянно говорил, что это было невероятно. Затем люди начали выстраиваться в очередь снаружи и просить мороженое, поэтому он помог подать немного слаша.

Я был так потрясен, удивлен и поражен».

 

Азам даже снял, как Эрлинг, обвешанный медалями, делает для себя стаканчик со слашем и мороженым.

Холанд точно войдет в историю футбола не только как пугающе результативный форвард, но и как игрок с очень добрым сердцем.

Разве он не чудо?

1 комментарий

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Jlaw
Надеюсь у него на следующий день была большая очередь)
+1
0
+1
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