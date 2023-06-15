Сейчас он в сборной Англии уже.

Джек Грилиш и его трехдневный запой загул стали символами чемпионского требла «Сити» - футболист выполнил и даже перевыполнил программу отмечания.

Казалось, что апогеем станет чемпионский парад по улицам «Манчестера», ведь игрока жадли на сборе английской сборной, но не тут-то было.

После парада Джек передохнул, переоделся в шелковую пижаму D&G и... отправился в манчестерский клуб Depot Mayfield, где вскоре оказался на сцене.