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Думаете Грилиш успокоился после чемпионского парада? Через несколько часов он в пижаме пел на сцене ночного клуба🕺🕺🕺

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Джек Грилиш Джек Грилиш
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Сейчас он в сборной Англии уже.

Джек Грилиш и его трехдневный запой загул стали символами чемпионского требла «Сити» - футболист выполнил и даже перевыполнил программу отмечания.

Казалось, что апогеем станет чемпионский парад по улицам «Манчестера», ведь игрока жадли на сборе английской сборной, но не тут-то было.

После парада Джек передохнул, переоделся в шелковую пижаму D&G и... отправился в манчестерский клуб Depot Mayfield, где вскоре оказался на сцене.

4 комментария

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Безымянный болельщик
Самостоятельно Грилиш остановиться видимо уже не сможет)
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Dan Kennedy
Величайший
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Вячеслав Тотров
Кокорина с Мамаевым на месте Грилиша уже давно бы остановили. Полиция
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Мукунку хороший
Здравствуйте! Я Джек и я алкоголик)
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