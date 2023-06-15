Думаете Грилиш успокоился после чемпионского парада? Через несколько часов он в пижаме пел на сцене ночного клуба🕺🕺🕺
Сейчас он в сборной Англии уже.
Джек Грилиш и его трехдневный
запой загул стали символами чемпионского требла «Сити» - футболист выполнил и даже перевыполнил программу отмечания.
Казалось, что апогеем станет чемпионский парад по улицам «Манчестера», ведь игрока жадли на сборе английской сборной, но не тут-то было.
После парада Джек передохнул, переоделся в шелковую пижаму D&G и... отправился в манчестерский клуб Depot Mayfield, где вскоре оказался на сцене.
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