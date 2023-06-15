В футболе много знаковых совпадений, но некоторые удивляют своей редкостью и точностью. Одно из таких связано со сборной Аргентины.

Аргентинцы трижды побеждали на чемпионате мира, но каждый раз дарили праздник не только себе, но и благославляли на успех других. В 1978 году Аргентина взяла первый ЧМ, а в 1979-м «Ноттингем Форест» взял первую Лигу чемпионов.

В 1986-м Марадона приносит Аргентине Кубок мира, а в следующем году свой первый кубок ЛЧ берет «Порту».

Декабрь-2022: Месси поднимает над головой Кубок мира, Июнь-2023 – «Ман Сити» впервые в истории выигрывает ЛЧ.

Кто и когда станет следующим?