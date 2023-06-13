Пока все на уровне обсуждений.

Клубы АПЛ рассматривают возможность серьезного изменения правил, которое может оказать огромное влияние на «Сити», «Юнайтед» и другие команды, которые находятся в верхней половине таблицы.

По данным The Times, между клубами идет обсуждение введение лимита расходов, который ограничит зарплатные ведомости. Его хотят привязать к сумме, которую получает от телевизионных доходов команда, занявшая последнее 20 место.

Это предложение привязки к деньгам от телевизионных прав серьезно ограничит расходы ведущих команд. Точная пропорция еще не определена, но в кулуарах обсуждают отношение 1 к 4.

Такой план будет обсуждаться на ежегодном собрании клубов АПЛ во вторник и в среду. Это один из вариантов, который предлагается для контроля расходов. В лиге опасаются, что непринятие мер может сказаться на конкурентном балансе. Те же источники сообщают, что предложение рассматривается всерьез, но встречает сильное противостояние со стороны некоторых ведущих команд.

На примере сезона-2021/2022 очень легко показать, как это может работать. «Норвич», который занял 20 место в том году, получил 100,6 млн фунтов от телевизионных прав. Если бы новое предложение приняли, то максимальная сумма фонда зарплат клуба стала бы 402,4 млн фунтов.

В нынешнем сезоне зарплатный фонд «Юнайтед» был 384 млн фунтов, у «Ливерпуля» − 366 млн, а у «Сити» − 354 млн. Выходит, что тогда бы все вписались в потолок.

«Это очень умная концепция, потому что это регулируемый лимит расходов, который привязан к самому низкому телевизионную платежу клуба. Это также можно рассматривать как меру безопасности, − сказал один из источников The Times. − Есть много опасений по поводу того, что произойдет, когда в следующем году начнется новый формат Лиги чемпионов. Похоже, что для клубов, которые будут участвовать в нем, будет гораздо больше денег, так же как и для тех, кто примет участие в новом клубном чемпионате мира. Уже сейчас ощущается большой финансовый разрыв. И, скорее всего, он станет еще больше. Сильной стороной АПЛ всегда были конкурентоспособность и непредсказуемость, и это предложение может помочь сохранить это».

В УЕФА также задумались над финансовой реформой

Руководящий орган европейского футбола УЕФА также планирует ввести собственный лимит. Он должен касаться трат на зарплату и трансферы игроков за один сезон. Таким образом хотят больше заняться конкурентный балансом.

Это происходит на фоне опасений, что клубы АПЛ могут стать еще более финансово доминирующими, так как скоро заработает новое положение УЕФА о финансовой устойчивости (FSR).

С этого года FSR ограничит расходы клубов по проценту их годового дохода. Клубам, которые участвуют в еврокубках, разрешено тратить 90% от доходов на заработную плату и трансферы только в 2023 году. Далее этот показатель должен снизиться до 80% в следующем и до 70% в 2025 году.

По данным The Times, некоторые ведущие клубы европейского футбола утверждают, что FSR может помочь командам Премьер-лиги продолжать доминировать на трансферном рынке. 16 из 30 самых богатых европейских клубов являются представителями АПЛ.

Решение, которому отдает предпочтение УЕФА, заключается в том, чтобы наряду с FSR вводится фиксированный лимит на каждый сезон, устанавливающий предельную сумму, которую клубы могут потратить на заработную плату, трансферы и оплату услуг агентов.