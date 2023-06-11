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Ауч! После завоевания требла Грилиш подколол «Ливерпуль» в своих соцсетях 🏆🙈

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Имел ли он это в виду...

Вчера «Манчестер Сити» выиграл у «Интера» в финале Лиги чемпионов, тем самым совершив историческое достижение, — завоевание требла.

Пока вся команда праздновала в раздевалке после церемонии награждения, Джек Грилиш не упустил возможность подколоть «Ливерпуль».

Он опубликовал фотографию с тренером по физподготовке Брэндоном Эштоном с подписью: «Выходные в раю, друг мой? Давайте, черт возьми, их устроим».

Фанаты уверены, что Грилиш сослался на песню Джейми Вебстера «Weekend In Paradise», которая получила огромную популярность среди поклонников «красных» после того, как артист исполнил ее перед финалом Лиги чемпионов 2019 года, где мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм».

А, может, это просто совпадение? 👀

4 комментария

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Tydeus
Наброс какой-то очень левый) При чём здесь Ливерпуль вообще?
+5
0
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untilofend
эта же джеймс тартт
+2
0
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artem ofruss
Ответ Tydeus
Наброс какой-то очень левый) При чём здесь Ливерпуль вообще?
тем более у Ливерпуля всегда был другой пивной спонсор
+1
0
+1
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wedebel
Автор серьезно думает, если в заголовке новости написать "Ауч", то у неё будет больше просмотров?
0
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