Имел ли он это в виду...

Вчера «Манчестер Сити» выиграл у «Интера» в финале Лиги чемпионов, тем самым совершив историческое достижение, — завоевание требла.

Пока вся команда праздновала в раздевалке после церемонии награждения, Джек Грилиш не упустил возможность подколоть «Ливерпуль».

Он опубликовал фотографию с тренером по физподготовке Брэндоном Эштоном с подписью: «Выходные в раю, друг мой? Давайте, черт возьми, их устроим».

Фанаты уверены, что Грилиш сослался на песню Джейми Вебстера «Weekend In Paradise», которая получила огромную популярность среди поклонников «красных» после того, как артист исполнил ее перед финалом Лиги чемпионов 2019 года, где мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм».

А, может, это просто совпадение? 👀