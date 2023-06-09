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Его самоуверенности нет предела: фанат «Сити» набил татуировку, посвященную треблу любимого клуба - до финала ЛЧ еще сутки😱😱😱

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Решил сделать, пока это не стало мейнстримом.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в 22:00 по московскому времени в Стамбуле - на олимпийском стадионе Ататюрк.

«Ман Сити» оформит требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержит победу в предстоящем матче. А один из фанатов англичан так уверен в победе своей команды, что уже набил тату, посвященную грандиозному сезона.

Татуировка красивая, но что делать, если проиграют?

2 комментария

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Hella black
Имеет право. Даже не знаю что должно произойти,что бы парни Пепа не забрали матч.
Сити на контроле 70% на 30% должен брать финал и долгожданного Ушастого.
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cool leek
В ответ на вопрос, завершающий данный текст, встречный вопрос: ну, первый он, что ли, такой дурачок?
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