Решил сделать, пока это не стало мейнстримом.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в 22:00 по московскому времени в Стамбуле - на олимпийском стадионе Ататюрк.

«Ман Сити» оформит требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержит победу в предстоящем матче. А один из фанатов англичан так уверен в победе своей команды, что уже набил тату, посвященную грандиозному сезона.

Татуировка красивая, но что делать, если проиграют?