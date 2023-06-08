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Один из самых милых моментов триумфа «Вест Хэма». Мойес передал своему 87-летнему отцу медаль победителя ❤️🥰

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Разделил победу с семьей.

После триумфа «Вест Хэма» в Лиге конференций главный тренер команды Дэвид Мойес вручил полученную медаль своему 87-летнему отцу.

Лондонский клуб завоевал свой первый трофей за 43 года, одержав драматическую победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1 в среду вечером. Для Мойеса этот выигрыш тоже имеет огромное значение — кубок Лиги конференций стал его вторым трофеем за годы тренерской работы. 

«Я вынужден признать, что да, это лучший момент в моей карьере», — сказал шотландец в интервью BT Sport.

И неудивительно, что такой особый момент тренер Мойес захотел разделить со своей семьей. После церемонии награждения он подошел к своему 87-летнему отцу и повесил ему на шею медаль. Мойес-старший поддерживал команду на каждом матче турнира на пути к финалу.

 

В интервью BT Sport Мойес рассказал, почему он поступил именно так:

«Это отлично, когда семья присутствует на игре. Такие моменты, как сегодня, случаются не слишком часто, для этого нужно очень много работать. Они поддерживали меня с того времени, когда я был маленьким мальчиком, но хороших моментов в футболе порой недостаточно. Но сегодня великий момент».

1 комментарий

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roni11
Здоровья Мойесу старшему. В такие года он бодрячком
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