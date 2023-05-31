Выступая на Sky Sports Джейми Каррагер заявил: «Я думаю, что «МЮ» и «Ливерпуль» смогут бросить вызов «МанСити» в будущем сезоне».

«У «Ливерпуля» есть тренер, которому и раньше удавалось подобное. Команде нужно серьезное улучшение, но я уверен, что оно произойдет».

«В составе до сих пор есть игроки, побеждавшие в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, так что я уверен и в «Ливерпуле», и в «МЮ».

«Ливерпуль» завершил сезон 2023/24 на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ и в следующем сезоне будут бороться в Лиге Европы. «МЮ» занял третье место и вернется в Лигу чемпионов.