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Чемпион все еще «Сити», а «Юнайтед» без Лиги чемпионов. Как бы выглядела «справедливая таблица» АПЛ сезона-2022/2023

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Футбол Футбол

Изучаем один из продвинутых параметров.

Многие футбольные болельщики уже привыкли к такому показателю как xG, который оценивает качество шансов, возникающих у ворот. Другая интерпретация − прямой перевод expected goals как «ожидаемые голы» или показатель опасности удара по воротам.

Также существует немного более сложная модель, построенная на xG, и называется она xPoints − ожидаемые очки. Однако это не реальное количество очков, на которое команда наиграла, а, скорее, показатель уровня или качества ее игры.

«Сити» ожидаемо даже по данному показателю получает чемпионский титул, а вот в зоне Лиги чемпионов было бы интереснее. К «Арсеналу» и «Ньюкаслу», которые отобрались в главный еврокубок, присоединился бы не «Юнайтед», а «Брайтон». Команда Тен Хага вместе с «Ливерпулем» сыграла бы в Лиге Европы.

С АПЛ в этом сезоне распрощались «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». Однако если смотреть на «справедливую таблицу», то чемпионшип покоряли бы «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Борнмут». «Лестер» бы был на комфортном 12-м месте.

А как вы относитесь к такой метрике и считаете ли такую таблицу более справедливой? Пишите в комментариях.

9 комментариев

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Feagh
А если монетку бросать вместо реальных голов, то вообще такое в зоне ЛЧ будет!
+3
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Леонид Ботвинник
Если бы у бабушки был...то она была бы дедушкой. Этот подсчёт примерно из той оперы.
+2
-1
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Алан Кайтуков
Мне интересно, а почему этот показатель не учитывали когда признавали эдерсона лучшим вратарём.. Насколько чаще били по де Хеа и сколько он вытащил... Учитывая что по сухим матчам Давид всё равно одел эдерсона на кукан
+1
0
+1
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Kadyrkuly Bazarov
Можно сказать лишь жаль их.
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Леонид Ботвинник
Ответ hamm
нуу, так то, что Сити, что Юнайтед ( наравне с Ливерпулем), самые "любимчики" у судейского корпуса.. Если по честному провести все матчи.. все эти недоклубы набрали бы на десяток очков меньше.. дальше сами считайте.)
Ты футбол смотришь ? То что в этом сезоне МЮ любимчик судей, может сказать только абсолютно далёкий от лиги человек, судящий о результатах по сплетням на спортсе...
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