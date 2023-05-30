9 комментариев

Изучаем один из продвинутых параметров.

Многие футбольные болельщики уже привыкли к такому показателю как xG, который оценивает качество шансов, возникающих у ворот. Другая интерпретация − прямой перевод expected goals как «ожидаемые голы» или показатель опасности удара по воротам.

Также существует немного более сложная модель, построенная на xG, и называется она xPoints − ожидаемые очки. Однако это не реальное количество очков, на которое команда наиграла, а, скорее, показатель уровня или качества ее игры.

«Сити» ожидаемо даже по данному показателю получает чемпионский титул, а вот в зоне Лиги чемпионов было бы интереснее. К «Арсеналу» и «Ньюкаслу», которые отобрались в главный еврокубок, присоединился бы не «Юнайтед», а «Брайтон». Команда Тен Хага вместе с «Ливерпулем» сыграла бы в Лиге Европы.

С АПЛ в этом сезоне распрощались «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». Однако если смотреть на «справедливую таблицу», то чемпионшип покоряли бы «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Борнмут». «Лестер» бы был на комфортном 12-м месте.

А как вы относитесь к такой метрике и считаете ли такую таблицу более справедливой? Пишите в комментариях.