Фанаты шутки не поняли.

В «Челси», судя по всему, забыли, какие результаты они показали в этом сезоне, и поэтому решили высмеять «Лидс» за его вылет из Премьер-лиги.

В воскресенье в Англии прошли последние матчи Премьер-лиги перед летним перерывом. «Лидсу», чтобы остаться в высшем дивизионе, нужно было настоящее чудо, но его не произошло — команда Сэма Эллардайса проиграла 1:4 «Тоттенхэму» и вылетела в Чемпионшип. У «Челси» победить тоже не вышло — игра с «Ньюкаслом» завершилась ничьей (1:1). Однако «синие», несмотря на бесконечные неудачи после смены руководства и увольнения Томаса Тухеля, нашли повод для радости.

В аккаунте клуба появился пост, высмеивающий «Лидс».

Это репост старой публикации «Лидса», когда он разгромил лондонцев со счетом 3:0. Ее текст гласил: «Жизнь может застать тебя врасплох». И спустя 9 месяцев «Челси», намекая на вылет из Премьер-лиги, прибавил к этому: «Она точно может»

В соцсетях не поняли этого выпада от «синих», учитывая, что команда продемонстрировала свой худший результат в лиге с 1994 года:

💬 «Челси» издевается над вылетевшей командой. Эпоха Тодда Боули, дамы и господа».

💬 «ВЫ 12-Е ХАХАХАХАХХАХАХХАХАХАХАХ».

💬 «Как долго это было у вас в черновиках?»

💬 «Бесстыдно нападать на них со своего 12-го места, потратив на игроков 600 миллионов».

💬 «Не верю, что вы пали так сильно. Финишировали двенадцатыми и шутите над вылетевшими командами».

💬 «Вы только что финишировали в нижней половине таблицы, потратив более 500 миллионов фунтов стерлингов».

Как вы думаете, «Лидс» заслужил такой ответ или «Челси» ищет поводы для радости там, где не надо?